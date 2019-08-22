Еще 10 лет назад Международная организация гражданской авиации (ИКАО) ежегодно регистрировала в мире в среднем 5400 столкновений птиц с самолетами. С 1988 года из-за пернатых в турбинах самолетов погибли более 200 человек.

Как передает Day.Az, об этом пишет 360tv.ru.

По статистике ИКАО, более четверти столкновений происходит во время разбега самолета и набора высоты, а также при посадке, то есть непосредственно в зонах аэродромов. "360" вспомнил самые страшные авиакатастрофы, причиной которых стали птицы.

1969, Ил-14 под Махачкалой, 17 погибших

Вечером 10 декабря 1969 года самолет Ил-14П летел из Тбилиси в Махачкалу. На борту были 12 пассажиров и пять членов экипажа. Почти сразу после взлета земля потеряла связь с самолетом. Полет продолжался всего четыре минуты.

Обнаружили обломки судна на следующий день в Каспийском море, в восьми километрах от берега. Все 17 находившихся на борту человек погибли. На высоте около 400 метров в турбину самолета попали птицы, пилоты потеряли управление - и самолет упал в море.

1962, Vickers Viscount под Элликотт-Сити, 17 погибших

Рейс от 23 ноября 1962 года стал для авиалайнера Vickers 745D Viscount последним. Самолет следовал из Ньюарка в Вашингтон. Пилоты должны были сбросить высоту - с земли им поступило предупреждение о том, что на пути могут оказаться стаи птиц.

На высоте шесть тысяч футов самолет столкнулся со стаей лебедей. Одна из птиц попала в турбину, из-за чего пилоты потеряли управление. Самолет разбился под Элликот-сити, Мэриленд. Погибли все 13 пассажиров и четыре члена экипажа.

1996, Lockheed C-130H Hercules под Эйндховеном, 39 погибших

Военно-транспортный бельгийский самолет Hercules CH-06 был забронирован голландскими ВВС для перелета духового оркестра из Италии в Нидерланды. В день катастрофы, 15 июля 1996 года, этот самолет совершил несколько рейсов.

Борт разбился в аэропорту Эйндховена. На борту находился 41 пассажир: четыре бельгийских члена экипажа и 37 музыкантов Королевской армии Нидерландов. Во время посадки в турбины самолета попала стая скворцов. Судно врезалось в землю и вспыхнул пожар, захвативший кабину и носовую часть самолета. В результате аварии погибли все члены экипажа и 34 пассажира. Еще семеро получили ранения, но остались живы.

1988, Boeing 737 под Кахулуи, 35 погибших

Днем 15 сентября 1988 года Boeing 737 "Эфиопских авиалиний" вылетел из Бахар-Дара в Асмэру. По данным Сети авиационной безопасности, эта катастрофа стала второй по количеству жертв в истории. После взлета в оба двигателя самолета попала стая голубей, двигатели перегрелись. Один из них отказал сразу. Пилоты вынуждены были вернуться в аэропорт Бахар-Дара и посадить самолет.

На борту Boeing 737 в тот день находились 104 человека, включая шесть членов экипажа. В результате жесткой посадки самолет загорелся, погибли 35 пассажиров.

1960, L-188 в Бостоне, 62 погибших

Вечером вторника, 4 октября, 1960 года в Бостоне, Массачусетс, произошла самая крупная в истории авиакатастрофа, причиной которой стала птица, попавшая в турбину самолета. Авиалайнер L-188 летел из Бостона в Филадельфию, на борту были 67 пассажиров и пять членов экипажа.

Самолет не пробыл в воздухе и двух минут, когда столкнулся со стаей скворцов. Птицы попали в турбины, и несколько двигателей отказало. Самолет разбился в Бостонской бухте. Пережить этот полет было суждено только десятерым.

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