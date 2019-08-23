https://news.day.az/world/1149684.html Турецкие рыбаки выловили пятиметровую акулу весом около тонны - ВИДЕО
В водах Средиземного и Эгейского морей обитает несколько видов акул, большинство из которых не представляет угрозы для людей.
Турецкие рыбаки выловили пятиметровую акулу весом около тонны - ВИДЕО
Пятиметровая акула весом примерно в одну тонну попалась в сети рыбаков в турецкой провинции Чанаккале, сообщает в четверг телеканал NTV.
Отмечается, что рыбаки были ошеломлены гигантскими размерами выловленной в Эгейском море акулы и сделали множество фотографий морской хищницы, поделившись ими в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.
В водах Средиземного и Эгейского морей обитает несколько видов акул, большинство из которых не представляет угрозы для людей.
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