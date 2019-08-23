Поезд системы легкого метро в американском городе Сакраменто, штат Калифорния, сошел с рельсов, 27 человек получили ранения. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает городская пожарная служба в Twitter.

"Инцидент на легком метро... всего 27 пациентов, 13 транспортированы в местные травматологические пункты. Остальным медицинская помощь была оказана на месте", - говорится в заявлении пожарной службы.

Как отмечает издание Sacramento Bee, инцидент произошел в четверг вечером по местному времени (утро пятницы). На место происшествия прибыли 15 карет скорой помощи и около 40 пожарных. Причина инцидента неизвестна, расследованием происшествия будет заниматься предприятие Sacramento Regional Transit District, отвечающее за движение общественного транспорта в городе.

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