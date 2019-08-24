Соединенные Штаты могут обложить таможенными пошлинами французские вина в ответ на введенный Парижем цифровой налог, который затрагивает, в частности, американские компании. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом на саммит Группы семи во Францию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мне не нравится то, что сделала Франция, - отметил Трамп, говоря о решении Парижа ввести цифровой налог. - Я не хочу, чтобы Франция облагала налогами наши компании, это очень несправедливо. Если они это сделают, мы будем взимать пошлины с их вин".

Президент США ранее неоднократно грозил ввести тарифы на французские вина.

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