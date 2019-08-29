Верховная Рада утвердила Алексея Гончарука на пост премьер-министра Украины. Об этом сообщает "Украинская правда", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Назначение одобрили 290 депутатов.

В своей речи новый глава Кабмина коснулся экономических проблем страны, в частности, необходимости погасить долги государства в ближайшие годы, а также подчеркнул, что одной из главных задач нового правительства является борьба с коррупцией.

"В этом правительстве воровать не будут ... Уже через несколько недель в Украине будет миссия МВФ, мы будем договариваться о новом соглашении", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Гончарука с партией "Слуга народа" на совещании фракции перед первым пленарным заседанием новой Рады. Глава Кабмина занимал пост заместителя руководителя офиса главы государства, сопровождал главу государства в рабочих поездках и на совещаниях, посвященных экономическим вопросам.

Политическую карьеру Гончарук начал еще при бывшем президенте Петре Порошенко, он работал советником первого вице-премьера Степана Кубива и внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко в правительстве Арсения Яценюка.

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