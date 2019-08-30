https://news.day.az/world/1151813.html В итальянском отеле вынесли сейф с деньгами и паспортами туристов
В итальянском отеле вынесли сейф с деньгами и паспортами туристов
Туристы из США лишились всех денег, банковских карт и документов, остановившись в одном из отелей Рима.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, воры вынесли из номера сейф целиком. Помимо 1,5 тысячи евро наличными, карт и документов, им достался еще мобильный телефон.
Кража произошла, пока американцы гуляли по Риму. Семейная пара планировала отправиться в круиз, но после случившегося им пришлось остаться в Италии - компания отказалась пускать на борт лайнера пассажиров без паспортов, передает РИА Новости.
Сейчас туристы восстанавливают документы, чтобы вернуться в США.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре