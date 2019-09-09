Ирак, Оман и ряд других стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, ратифицировали бессрочную хартию ОПЕК+. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в кулуарах Мирового нефтяного конгресса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ратификация - это индивидуальный процесс для каждой страны. Но некоторые страны уже прошли ее. Оман, Ирак, например, сообщили, что их парламенты уже ратифицировали хартию", - сказал он.

24 страны ОПЕК+ на июльской встрече в Вене подписали хартию бессрочного сотрудничества.

Документ представляет собой обязательство, которое будет на добровольной основе исполняться каждой из стран-участниц и не создает никаких юридически обязывающих отношений между ними. Участие в хартии является добровольным и открытым.

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