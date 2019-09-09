https://news.day.az/world/1154495.html Крупная авария в Дубае, есть пострадавшие
Крупная авария в Дубае, есть пострадавшие
Школьный автобус столкнулся с автоцистерной в Дубае, 15 школьников и двое сопровождавших взрослых пострадали. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание The National.
Инцидент произошел в первой половине дня в понедельник на участке автотрассы Business Bay Crossing.
Травмы пассажиров оцениваются как лёгкие, водители обоих транспортных средств получили травмы средней тяжести.
По сообщению полиции, все пострадавшие доставлены в госпиталь.
Подробности ДТП не сообщаются. Автобус перевозил детей из международной школы Дубая, входящей в сеть Gems Education.
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