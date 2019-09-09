Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили в понедельник ситуацию в Сирии и формирование конституционного комитета. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, передает Day.Az.

"Наш министр обсудил с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии, в Идлибе, политическое урегулирование в формате Астаны. Они также обсудили вопросы формирования конституционного комитета Сирии", - отметил собеседник агентства.

Решение о создании конституционного комитета было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в январе 2018 года. Ранее спецпосланник генсека ООН Гейр Педерсен заявил, что комитет может быть создан до конца сентября.

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