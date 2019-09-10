Исполнитель роли Арменки в сериале "Реальные пацаны", глава компании в сфере лесоводства Армен Бежанян избран депутатом Осинской городской думы, сообщили РИА Новости в избиркоме по Пермскому краю.

По данным избиркома, Бежанян был выдвинут от партии "Единая Россия".

Напомним, что в феврале прошлого года в пермском городе Оса состоялось судебное разбирательство по уголовному делу российского бизнесмена и актера Армена Бежаняна, который сыграл роль Арменки в сериале "Реальные пацаны". Как сообщал Спутник-Армения, сам актер решил не присутствовать на заседании, поэтому его пришлось доставлять при помощи сотрудников полиции.

Звезду комедийного сериала обвиняют в покушении на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере. В конце 2016 года региональная прокуратура выяснила, что Армен Бежанян поставил на кадастровый учет и зарегистрировал права на недостроенные объекты на земельных участках, которые находятся в аренде у Осинской администрации. На деле же никаких построек не было.

Такими действиями бюджету причинен ущерб на сумму более 560 тысяч рублей.

В марте 2018 года суд приговорил Бежаняна к штрафу, в июле того же года оправдал.

Султан Керим

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