Фотограф дикой природы Кевин Дули стал свидетелем напряжённой схватки между 9-метровой анакондой и кайманом, в водоёме, находящемся на территории тектонической впадины Пантанал, Бразилия, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

58-летний любитель дикой природы из Альбукерке (штат Нью-Мексико, США) сфотографировал самые драматичные моменты схватки двух рептилий.

Со слов фотографа, крокодил пытался сбежать от огромной змеи, но она догнала его и не оставила ему никаких шансов на спасение.

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