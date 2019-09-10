https://news.day.az/world/1154772.html Анаконда не оставила никаких шансов кайману на глазах у фотографа - ВИДЕО
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Анаконда не оставила никаких шансов кайману на глазах у фотографа - ВИДЕО
Фотограф дикой природы Кевин Дули стал свидетелем напряжённой схватки между 9-метровой анакондой и кайманом, в водоёме, находящемся на территории тектонической впадины Пантанал, Бразилия, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
58-летний любитель дикой природы из Альбукерке (штат Нью-Мексико, США) сфотографировал самые драматичные моменты схватки двух рептилий.
Со слов фотографа, крокодил пытался сбежать от огромной змеи, но она догнала его и не оставила ему никаких шансов на спасение.
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