Отставка советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона могла произойти из-за его жесткой позиции в отношении России, а также из-за разногласий с Дональдом Трампом по вопросам Украины, считает руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил американском лидеру свою отставку. Болтон 27 августа находился с визитом на Украине.

"Болтон принадлежал к числу ястребов в администрации Трампа. Он занимал достаточно жесткую позицию в отношении России. Возможно, как раз эта позиция вступила в негативный резонанс с позицией самого Трампа. Возможно, это связано с визитом на Украину... Очевидно, что-то в этой системе координат вступило в негативный резонанс", - заявил Золотарев во вторник РИА Новости.

По его словам, Болтон являлся достаточно весомой фигурой, поэтому "такими людьми просто так не разбрасываются", должна быть весомая причина его увольнения. "Это знаковое увольнение", - добавил эксперт.

Ранее американские СМИ писали, что Трамп и Болтон не разделяют позиции по целому ряду аспектов внешней политике. В частности, разногласия касались политики США в отношении КНДР, Ирана и Афганистана. Последним примером стали сообщения о том, что Болтон наряду с вице-президентом США Майком Пенсом высказались против намерения Трампа провести переговоры между радикальным движением "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кэмд-Дэвиде. Болтон также считается сторонником более решительных и жестких мер в отношении Ирана. Он неоднократно открыто призывал к смене власти в этой стране. Яркой иллюстрацией несогласия между ним и американским лидером стал инцидент со сбитым в июне американским беспилотником. Тогда Трамп заявил, что произошедшее могло быть непреднамеренной ошибкой Ирана.

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