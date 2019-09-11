Посетительница национального парка Мапунгубве, ЮАР, сняла на видео, как питон охотился за антилопой. Ее ролик появился на канале Kruger Sightings в YouTube.

53-летняя воспитательница Катинка Стейн (Katinka Steyn) вместе с семьей отправилась на сафари в парк в августе. Туристы обратили внимание на антилопу бушбок, которая паслась под деревом возле дороги. Стейн остановила автомобиль, чтобы сделать несколько снимков животного, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Вскоре дочь Стейн Марика (Marika) заметила, что на дереве что-то шевелится. Сестра воспитательницы Эрика (Erica) с помощью зума на камере увеличила изображение и заметила на стволе голову змеи.

"Мы решили посмотреть, что рептилия собирается делать. Сначала мы видели только голову, но скоро она начала спускаться по ветке. И тогда мы поняли, что это огромный питон!" - рассказала Стейн. Змея продолжала ползти и все ближе приближалась к ничего не подозревающей антилопе. По словам туристки, она была всего в метре от млекопитающего.

"Питон поднял голову, и мы буквально видели, как он высовывает язык. Рога бушбока запутались в дереве, и он не замечал питона. Интересно, что когда он все-таки увидел змею, то не испугался, а просто спокойно ушел, а питон заполз обратно на дерево", - подытожила Стейн. Она добавила, что была поражена зрелищем.

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