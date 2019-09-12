Европарламент (ЕП) хотел бы видеть заключение соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Великобританией после Brexit, которое сделало бы ненужным применение спорного механизма "бэкстоп" по Ирландии. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал глава ЕП Давид Сассоли на пресс-конференции.

"Мы были бы рады ... заключению соглашения об ассоциации, которое, если будет верно направлено, сделает ненужным "бэкстоп", - сказал он.

Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, но парламент принял закон, предотвращающий Brexit без сделки, если условия соглашения с ЕС не будут согласованы и утверждены до 19 октября. В этом случае Лондон будет обязан просить о продлении сроков Brexit. При этом окончательное решение о предоставлении Великобритании отсрочки даты Brexit принимает совет глав государств, остающихся в Евросоюзе. Один раз такая отсрочка уже была дана - с 29 марта нынешнего года до 31 октября.

Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая размещается на острове, частью которого является и Северная Ирландия.

В случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране вырастет стоимость электроэнергии и топлива, начнется дефицит лекарств и продовольствия, нарушится транспортное сообщение с континентом, возможны протесты, говорится в опубликованных ранее правительственных самой страны документах.

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