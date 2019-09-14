Председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван сообщил, что Индия может начать производство российских пассажирских самолетов Ил-114-300. Их планируют предлагать местным авиакомпаниям как региональный самолет. Это будет идеальная замена турбовинтовым самолетам, которые в настоящее время используются в Индии, считает Мадхаван, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Hindustan Aeronautics уже подписала с "Ильюшиным" соглашение о неразглашении о проведении технического обслуживания Ил-114 для индийских заказчиков и клиентов из соседних стран, передает РИА Новости. Обслуживание самолета - только начало, подчеркнул представитель компании. Если он хорошо выйдет на рынок, Hindustan Aeronautics наладит его производство в Индии. Перспективы лайнера будут ясны через 3-4 года, добавил он.

Серийное производство Ил-114-300, предназначенного для эксплуатации на местных маршрутах, будет начато в 2021 году. Первый полет состоится в ноябре 2020 года.