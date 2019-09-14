В Бразилии на одну из ферм обрушился огненный торнадо. Огонь быстро распространился по автомагистрали возле Санта-Хелена-де-Гояс. Об этом пишет The Daily Mail.

Специалисты объяснили это редчайшее природное явление столкновением сильной жары и ветра.

Число пострадавших устанавливается. На видео виден пламенный вихрь, окутавший засушливую землю, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Климатологи прозвали явление "огненный дьявол".

Работникам фермы потребовалось два часа, чтобы благополучно взять под контроль пламя.

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