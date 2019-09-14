Столкновения между протестующими и их противниками произошли в субботу в Гонконге, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Конфликт начался с нескольких локальных драк в торговом центре. Как отмечается, человек с флагом КНР в руках ударил другого, в маске. В ответ люди в масках атаковали нападавшего зонтиками.

Прибывшие на место полицейские задержали людей. Действия правоохранителей не ободрили протестующие, в результате чего вновь произошло столкновение.

Сообщается об одной пострадавшей девушке.

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