https://news.day.az/world/1156182.html В Гонконге начались столкновения протестующих и их противников
В Гонконге начались столкновения протестующих и их противников
Столкновения между протестующими и их противниками произошли в субботу в Гонконге, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Конфликт начался с нескольких локальных драк в торговом центре. Как отмечается, человек с флагом КНР в руках ударил другого, в маске. В ответ люди в масках атаковали нападавшего зонтиками.
Прибывшие на место полицейские задержали людей. Действия правоохранителей не ободрили протестующие, в результате чего вновь произошло столкновение.
Сообщается об одной пострадавшей девушке.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре