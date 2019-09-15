Багдад опроверг информацию об использовании иракской территории для запуска беспилотных летательных аппаратов, атаковавших предприятия компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он приводит заявление иракского правительства, которое "подтверждает свое конституционное обязательство не допускать использование территории своей страны для агрессии против соседних и дружественных государств".

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена". В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными.

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