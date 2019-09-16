Пиротехническая установка загорелась на футбольном поле в американском Нашвилле во время матча. Огонь сразу же перекинулся на газон, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Из-за возгорания образовался огромный столб черного дыма.

К счастью, пожар удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.

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