https://news.day.az/world/1156491.html Футбольное поле загорелось во время матча - ВИДЕО
Футбольное поле загорелось во время матча - ВИДЕО
Пиротехническая установка загорелась на футбольном поле в американском Нашвилле во время матча. Огонь сразу же перекинулся на газон, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Из-за возгорания образовался огромный столб черного дыма.
К счастью, пожар удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.
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