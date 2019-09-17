Подсчитано количество нефти, которое находится на территории Европы, а также на сколько дней ее хватит, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что нефти в Евросоюзе хватит на 90 дней, а также отмечается, что риски для безопасного снабжения отсутствуют.

По некоторым данным, объемы запасов нефти и нефтепродуктов в ЕС составляет 955 млн баррелей.

"Нет обозримого риска для безопасности поставок нефти в Евросоюз", - заявил представителя пресс-службы Еврокомиссии.

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