Известная американская журналистка, политическая обозревательница ABC News Коки Робертс (Cokie Roberts) скончалась в возрасте 75 лет. Как сообщается на сайте канала, смерть была вызвана осложнениями от рака молочной железы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Робертс, по признанию коллег, стала "истинным пионером в области журналистики". Они отмечают, что журналистка провела множество интервью, отличавшиеся глубоким анализом и вдумчивым подходом. Робертс получила три награды "Эмми" и была названа одной из величайших женщин в истории телевещания. Она была введена в Зал славы, а также получила звание "Живой легенды".

"Доброта, щедрость, острый ум и вдумчивый взгляд Коки на важные вопросы дня сделали ABC лучшим, а всех нас - лучшими журналистами", - заявил президент ABC News Джеймс Годстон (James Goldston).

Робертс вела передачу This Week, а также работала политическим комментатором и аналитиком. Она была сотрудником ABC News более трех десятилетий - с 1988 года. До этого она более 20 лет сотрудничала с такими СМИ как WNEW, KNBC-TV, CBS News и NP. Помимо этого журналистка написала восемь книг, в основном посвященных роли женщин в американской истории. Многие из них были названы бестселлерами New York Times.

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