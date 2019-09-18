https://news.day.az/world/1157359.html У берегов Филиппин произошло сильное землетрясение
У берегов Филиппин произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду недалеко от филиппинского острова Минданао. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 07.01 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 112 километрах к северо-западу от города Давао. Очаг землетрясения залегал на глубине 23,1 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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