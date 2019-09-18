Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в среду второй раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 б. п. Теперь она составляет 1,75-2%, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства, Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 19 сентября 2019 года Федеральный комитет по открытым рынкам поручает <...> проводить операции на открытом рынке по мере необходимости, чтобы поддерживать ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне от 1,75% до 2%", - говорится в сообщении регулятора.

Как утоняется, ФРС США сохранила прогноз по инфляции на уровне 1,8% в 2019 году.

ФРС также улучшила прогноз роста ВВП США в 2019 году с 2,1% до 2,2%

ФРС прогнозирует уровень безработицы в США в 2019 году на уровне 3,7% против прежнего прогноза в 3,6%.

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