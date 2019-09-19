Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал решение президента США Дональда Трампа расширить санкции против Тегерана "экономическим терроризмом" против обычных граждан страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал в своем Twitter.

"Осуществляя эскалацию экономической войны США против иранцев, президент Дональд Трамп дал распоряжение министру финансов "существенно расширить санкции против государства Иран". Это признание того факта, что США намеренно делают своей целью обычных граждан. Экономический терроризм - это незаконно и негуманно", - заявил Зариф.

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