Житель Араратской области Армении попал в больницу с нетипичными травмами.

По данным Sputnik Армения, в больнице на теле 52-летнего мужчины обнаружили многочисленные укусы, в том числе в области лица, передает Day.Az.

По некоторым данным, травмы были получены во время потасовки с соседом. Сообщается, что молодой сосед в ходе ссоры укусил своего визави в щеку. Мужчина, судя по всему, пытался защищаться при помощи топора, но, увы, на авансцену вышла супруга его визави, укусив более возрастного "обидчика" за руку.

Утихомирить кусачую пару удалось только после вмешательства соседей. Они и доставили пострадавшего в больницу.

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