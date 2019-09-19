Американское космическое агентство NASA прокомментировало ситуацию с расследованием причин возникновения дыры на космическом корабле "Союз" в 2018 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В NASA тесно сотрудничают с Роскосмосом, чтобы исключить возникновение подобных вопросов в будущем. Более конкретные вопросы должны адресоваться Роскосмосу", - ответили "Газете.Ru" в NASA на вопрос, ознакомил ли Роскосмос американских коллег с результатами расследования.

Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос о дыре, заявил, что специалисты госкорпорации выяснили причину нарушения целостности обшивки, однако рассказывать обществу ничего не станут. "Оно [отверстие] было в бытовом отсеке [корабля "Союз МС-09"], он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем", - сказал Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи". "Должна же быть какая-то тайна у нас", - пояснил глава "Роскосмоса".

Дыра в обшивке корабля "Союз-МС-09" была обнаружена экипажем МКС еще 30 августа прошлого года. Несмотря на обещания огласить результаты расследования, спустя более, чем год после инцидента Роскосмос хранит молчание по данному вопросу.

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