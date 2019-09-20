Союзы молодежи России и Китая в 2021 году планируют запустить социальную сеть для малого и среднего бизнеса. Проект призван создать для бизнеса обеих стран точки выхода на рынки Китая и РФ, которых сейчас не хватает. Как передает Day.Az, об этом сообщил в пятницу ТАСС директор Центра международных программ Российского союза молодежи Алексей Ежов на форуме "Технопром-2019".

"Выглядеть это будет максимально просто - это будет описание проекта, описание самого человека и контакты. <...> И на этой платформе можно будет познакомиться. Такая соцсеть российско-китайская для предпринимателей и разработчиков", - сказал он.

За организацию проекта отвечают Российский союз молодежи и Всекитайская федерация молодежи. Запустить проект планируется уже в 2021 году.

По словам Ежова, проект должен стимулировать сотрудничество между российскими и китайскими предпринимателями. "На сегодняшний день почти нет точек входа российского малого и среднего предпринимательства в Китай и наоборот - китайского малого и среднего предпринимательства в Россию. Их катастрофически мало, и они есть или за счет частного общения, наработанного годами, или имеют поддержку государственных и окологосударственных структур. Мы бы хотели [их] расширить и дать возможность всем желающим такую точку иметь", - пояснил он.

Ежов добавил, что соцсеть будет особенно полезна для высокотехнологичного бизнеса. "Тут тема трансфера технологий: если у кого-то есть технологическая задача такого толка, не только hardware завести, но и программное обеспечение на Россию и Китай. Или если мы хотим сделать услугу, чтобы доработать какого-то робота, и он мог выполнять более сложные функции", - уточнил Ежов.

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