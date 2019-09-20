Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал прошедшие в четверг в Брюсселе трехсторонние консультации по газу между представителями России, Украины и ЕС. Свою оценку он разместил в четверг на странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, до переговоров стороны так и не дошли, поскольку российская сторона настаивает на отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража.

В то же время Витренко положительно оценил готовность сторон "продолжить консультации по внедрению в Украине европейских правил и их применению к новому транзитному контракту", но предупредил о необходимости готовиться к прекращению транзита газа с 1 января в связи с затягиванием переговоров.

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