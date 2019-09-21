Политические аспекты военно-технического сотрудничества России и Турции не без оснований принято анализировать с учетом отношений между Анкарой и Вашингтоном. Между тем, риторика США в отношении турецких партнеров пока говорит либо о начале, либо об ожидании более интенсивных закулисных переговоров.

Об этом сказал в беседе с Day.Az ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаил Нейжмаков, комментируя слова главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о готовности России помочь Турции в создании ракетных технологий и орбитальной группировки космических аппаратов.

Российский аналитик напомнил, что около недели назад помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер весьма неопределенно высказался о перспективах санкций в отношении Турции за приобретение ею российских комплексов С-400, отметив, что для введения подобных мер "нет графика, установленного законодательством".

"Как правило, если стороны только "прощупывают" позиции друг друга, они прибегают к более жесткой риторике. Такие неопределенные заявления, как комментарий Купера, больше напоминают фон для переговоров о смягчении отношений двух стран, когда есть надежды на определенные подвижки в таком диалоге. Это тем более важно, если помнить, что еще несколько недель назад глава Пентагона Марк Эспер обозначил высокую планку требований к Анкаре в данном вопросе - в том числе, призвав ее отказаться от ранее купленных турецкой стороной зенитных ракетных систем из России", - отметил Нейжмаков.

По мнению нашего собеседника, в этом смысле заявление главы "Роскосмоса" о готовности предоставить технологическую помощь Турции в сфере ракетных технологий в той или иной мере может дополнительно укрепить переговорные позиции Анкары в диалоге с Вашингтоном.

В то же время Нейжмаков считает нужным не забывать, что заявление Дмитрия Рогозина пока не предполагает конкретных договоренностей с Анкарой в этом вопросе.

"Недаром он сделал оговорку: "если Турция сочтет необходимым". В США понимают, что переговоры по таким темам могут быть достаточно длительными, поэтому, хотя и посчитают их угрозой для своих интересов, скорее всего, не отнесут к первоочередным", - сказал Михаил Нейжмаков.

Лейла Таривердиева