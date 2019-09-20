Краткосрочный бюджет США был одобрен Палатой представителей конгресса, о чем сообщило агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Проект бюджета предусматривает выделение средств с 30 сентября, когда закончится очередной финансовый год. Законодатели одобрили документ, чтобы не случилось очередного шатдауна - прекращения финансирования госучреждений США.

Решение было принято 301 голосом, тогда как проект краткосрочного бюджета не поддержали 123 законодателя.



Теперь проекту документа предстоит утверждение Сената, после чего он должен быть подписан президентом США.



Отмечается, что между демократами и республиканцами может возникнуть напряженная борьба за принятие долгосрочного бюджета из-за разногласий по вопросам безопасности на границе с Мексикой, а также военным расходам.



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