https://news.day.az/world/1158311.html Иранский центробанк прокомментировал новые санкции со стороны США
Иранский центробанк прокомментировал новые санкции со стороны США
Введение США очередных санкций против Центрального банка Ирана говорит о том, что у Вашингтона не осталось рычагов для давления на Тегеран, заявил глава иранского Центробанка Абдольнасер Хеммати.
Ранее министр финансов Стивен Мнучин заявил, что США ввели санкции против ЦБ и фонда нацразвития Ирана.
"Повторные санкции против Центрального банка со стороны правительства США показывают, насколько у них руки пусты в том, что касается поиска рычагов давления против Ирана", - сказал Хеммати, чьи слова приводит портал правительства Ирана.
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