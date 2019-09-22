Британская оппозиционная Лейбористская партия оказалась в кризисе из-за разногласий по поводу стратегии в отношении Brexit, усиленном отставкой одного из ближайших помощников лидера партии Джереми Корбина. По информации газеты The Sunday Times, глава политического отдела партии Эндрю Фишер, который выступил автором предыдущего предвыборного манифеста лейбористов, заявил в субботу о том, что покидает ряды партии из-за неприятия фигуры ее лидера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Издание цитирует в воскресенье записку, направленную Фишером своим коллегам, в которой он обвинил Корбина в "отсутствии профессионализма, компетентности и человеческого достоинства" и заявил, что ему надоела "кутерьма лжи и отговорок". Фишер также заметил, что в партии идет настоящая классовая война, поразившая высшие эшелоны политической силы, и признался, что не верит в победу Корбина на будущих выборах.

Его последняя оценка отчасти подтверждается опросами общественного мнения. The Sunday Times приводит данные последнего исследования, проведенного компанией YouGov. 46% опрошенных против 26% высказали мнение, что Корбин не подходит на роль лидера партии. Если бы выборы состоялись 22 сентября, то лейбористы оказались бы на 7 процентных пунктов (п. п.) позади правящей Консервативной партии, опережая всего на 1 п. п. Либерально-демократическую партию Великобритании.

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