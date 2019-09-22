https://news.day.az/world/1158689.html Стрельба в США, есть пострадавшие
Стрельба в США, есть пострадавшие
Шесть человек пострадали в результате перестрелки в центре американского города Индианаполис (штат Индиана) вечером в субботу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщает телеканал NBC.
По данным телеканала, стрельба произошла в нескольких кварталах от развлекательного центра Индианаполиса. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили шестерых пострадавших, включая подростков. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.
По предположению полиции, нападение было совершено одним человеком, ведутся его поиски.
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