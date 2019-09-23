Магистр телевикторины "Что? Где? Когда?" Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании "Игра-ТВ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В "Игра-ТВ" отметили, что приняли решение о возвращении, так как Друзь принес извинения и прошло достаточно времени. Однако до конца сезона Друзь не вернется в команду Виктора Сиднева. Вместо магистра игру продолжит Инна Семенова.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявлял, что Друзь может вернуться в передачу, если объяснится перед зрителями. Он отмечал, что в случае объяснения вероятность возвращения магистра станет "очень высокой".

В феврале 2019 года произошел скандал - главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер сообщил, что Друзь пытался подкупить его.

По словам Бера, знаток обманом хотел получить главный приз - три миллиона рублей. Для этого он предложил Беру заранее сообщить все вопросы викторины в обмен на долю в выигрыше.

Компании-производители двух передач отстранили от участия обоих фигурантов инцидента. Первый канал поддержал их решение.

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