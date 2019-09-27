https://news.day.az/world/1160256.html Казахстан планирует подписать соглашение с Беларусью о поставках нефти
Казахстан планирует подписать соглашение с Беларусью о поставках нефти
Казахстан намерен подписать соглашение с Беларусью о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019Day.Az со ссылкой на ТАСС.года. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, передает
"Можно сказать, что до конца года подпишем. Мы должны с белорусской стороной видеоконференцсвязь провести и постараться вопросы снять", - сказал он, отметив, что для подписания документа нужно достичь соглашения по ряду вопросов.
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