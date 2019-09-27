Казахстан намерен подписать соглашение с Беларусью о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Можно сказать, что до конца года подпишем. Мы должны с белорусской стороной видеоконференцсвязь провести и постараться вопросы снять", - сказал он, отметив, что для подписания документа нужно достичь соглашения по ряду вопросов.

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