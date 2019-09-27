В Туркменистане сегодня отмечают 28-летие Дня независимости, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В этой связи 26-28 сентября в Туркменистане проводятся различные мероприятия.

26 сентября во Дворце мугамов в Ашхабаде прошел государственный концерт мастеров культуры и искусств с участием глав дипломатических миссий с супругами, аккредитованных в Туркменистане.

После этого на Стадионе Ашхабад состоялась театрализованная праздничная церемония, где присутствовали аккредитованные в Туркменистане главы дипломатических миссий с супругами.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет фото с мероприятий.

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