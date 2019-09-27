https://news.day.az/world/1160403.html В Туркменистане отмечают 28-летие Дня независимости - ФОТО
В Туркменистане отмечают 28-летие Дня независимости - ФОТО
В Туркменистане сегодня отмечают 28-летие Дня независимости, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В этой связи 26-28 сентября в Туркменистане проводятся различные мероприятия.
26 сентября во Дворце мугамов в Ашхабаде прошел государственный концерт мастеров культуры и искусств с участием глав дипломатических миссий с супругами, аккредитованных в Туркменистане.
После этого на Стадионе Ашхабад состоялась театрализованная праздничная церемония, где присутствовали аккредитованные в Туркменистане главы дипломатических миссий с супругами.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет фото с мероприятий.
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