Руины древнего города, возраст которого превышает 5 тысяч лет, обнаружили израильские археологи во время масштабных раскопок в районе Эйн-Ирон к северо-востоку от Хадеры в центральной части Израиля. Об этом сообщило Управление древностей Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Огромный древний город, которому более 5 тысяч лет, самый большой из когда-либо найденных в Израиле, был обнаружен во время длившихся 2,5 года обширных раскопок в районе Эйн-Ирон. Работы на площади более 65 гектаров позволили вновь открыть крупное поселение, в котором когда-то на пике развития проживали до 6 тысяч человек", - говорится в заявлении ведомства. Также Управление древностей сообщило, что поселение было построено по единому архитектурному плану. Город был обнесен крепостной стеной, разделен на жилые и общественные зоны, на его территории были проложены улицы и переулки.

В ходе раскопок археологи также установили, что этот населенный пункт возник в конце IV тысячелетия до нашей эры в период раннего бронзового века. Он был построен на месте еще более древнего поселения, которое относилось к периоду медного века. Его возраст ученые оценивают в 7 тысяч лет.

Среди руин древнего города археологи нашли огромное культовое сооружение, судя по всему, центральный храм, во дворе которого находился большой каменный бассейн. Вероятно, его использовали для ритуальных церемоний. Во внутренних помещениях храма был расположен алтарь, вокруг которого археологи нашли большое количество костей жертвенных животных, а также каменные и глиняные изваяния.

"Для раннего бронзового века этот город - просто мегаполис, где тысячи жителей зарабатывали на жизнь сельским хозяйством, вели торговлю с соседними районами и даже королевствами в этом регионе. Нет сомнений, что его обнаружение коренным образом меняет наше представление о периоде ранней урбанизации на территории Израиля", - говорится в совместном заявлении руководителей раскопок Итая Элада, Ицхака Раза и Дины Шалем.