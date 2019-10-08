ВВС Турецкой Республики нанесли удар по базе курдских формирований, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" (SDF) в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке, которая находится под контролем этих формирований, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

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