https://news.day.az/world/1163689.html ВВС Турции нанесли удар по курдским террористам в Сирии - ВИДЕО
ВВС Турции нанесли удар по курдским террористам в Сирии - ВИДЕО
ВВС Турецкой Республики нанесли удар по базе курдских формирований, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" (SDF) в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке, которая находится под контролем этих формирований, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре