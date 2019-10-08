Компания "Аэрофлот" планирует взять в операционный лизинг на 12 лет 23 самолета Airbus neo, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы сайта госзакупок, передает Day.Az.

Первый конкурс предполагает поставку восьми лайнеров Airbus A321neo по максимальной цене 936,5 миллиона долларов, второй - поставку пятнадцати A320neo не дороже 1,64 миллиарда долларов.

Airbus 320/321neo - это новейшие среднемагистральные самолеты, дающие до 15% экономии топлива по сравнению с более ранними моделями.

Предполагается, что в России прямым конкурентом neo станет МС-21, разрабатываемый ОКБ имени Яковлева. "Аэрофлот" уже заказал 50 таких самолетов и планирует заказать еще 35. Когда МС-21 смогут летать - пока неясно, начало их серийного производства все время откладывается.

До 2019 года правительственная комиссия по импортозамещению не давала разрешения "Аэрофлоту" на покупку самолетов neo. Разрешение было выдано только после того, как "Аэрофлот" и другие компании суммарно заказали 175 МС-21.

В июне 2019 года "Аэрофлот" заказал девять самолетов Airbus 320/321neo. Их поставки начнутся в 2020 году.

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