Союз пилотов авиакомпании Southwest Airlines подал судебный иск против компании Boeing, требуя возместить около 100 млн долларов в связи с потерей заработной платы в результате приостановления авиарейсов, выполняемых самолетами 737 MAX, после двух крушений и множества проблем с безопасностью лайнера.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на американские СМИ, иск был подан в округе Даллас, штат Техас. Истцы утверждают, что в своих документах, представленных авиакомпании, Boeing описывал самолеты как "годные к полетам и, фактически, такие же, как и проверенные временем самолеты 737". Союз назвал это утверждение ложным, передает Day.Az.

Президент Ассоциации пилотов Southwest Airlines, капитан Джонатан Л. Уикс сказал: "Для нас, пилотов, нет ничего более важного, чем безопасность наших пассажиров. Мы должны быть в состоянии довериться компании Boeing, это нам необходимо для безопасной эксплуатации нашего самолета. В случае с 737 MAX этого абсолютно не произошло".

Отмечается, что из-за проблем с самолетом 737 MAX, Southwest Airlines пришлось отменить более 30 тыс. авиарейсов, что привело к снижению услуг на 8 процентов в 2019 году и, таким образом, к потере заработной платы пилотами в размере 100 млн долларов.

Союз пилотов авиакомпании Southwest Airlines требует, чтобы "Boeing заплатил за потерянную зарплату и все другие убытки, связанные с отстранением самолетов 737 MAX от полетов компании". Аналогичный иск был подан 1 октября Ассоциацией объединенных пилотов, представляющей сотрудников авиакомпании American Airlines.

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