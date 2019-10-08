Около половины от ожидаемого сокращения 18 тысяч сотрудников Deutsche Bank может прийтись на персонал в Германии, где работает чуть менее половины всего штата банка. Об этом пишет агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники, передает Day.Az со ссылкой на 1prime.ru.

"Deutsche Bank AG намерен провести около половины из планируемых сокращений 18 тысяч сотрудников в Германии", - сообщили агентству источники. Впервые о своих планах сократить около 18 тысяч сотрудников к 2022 году банк объявил в июле.

По итогам 2018 года в компании работали 91,7 тысячи человек, из них 41,7 тысячи - в Германии. Таким образом, штат банка в Германии может сократиться на 22%. При этом, по данным источников агентства, заметная часть сокращений может прийтись и на Лондон, частично в связи с неопределенностью вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

Deutsche Bank - крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года.

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