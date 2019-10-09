Белый дом считает процесс импичмента президенту США Дональду Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании, заявила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.

"Сегодня от лица президента Дональда Трампа его юрисконсульт Пэт Чиполлоне послал письмо спикеру (палаты представителей Нэнси) Пелоси и главам комитетов конгресса Энгелу, Шиффу и Каммингсу. Письмо показывает, что расследование демократов лишено каких-либо конституционных оснований и даже видимости честного подхода и элементарного соблюдения гарантий судопроизводства", - отметила Гришэм, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, иницииаторы импичмента "нарушают гражданские свободы и принцип разделения властей, угрожают представителям исполнительной власти наказанием за то, что те отстаивают свои конституционные права и прерогативы".

Все это, как подчеркнула Гришэм, нарушает конституцию, принцип верховенства права и идет вразрез с предыдущими юридическими прецедентами.

"По этим причинам от исполнительной власти нельзя ожидать участия в этом политическом театре, и она не будет в нем участвовать", - подчеркнула пресс-секретарь, .

По ее словам, расследование проводится "по чисто политическим причинам".

В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины, которая подтвердила, что Трамп попросил Владимира Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего дело Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от Демократической партии. Трамп обвинения отрицает, заявляя, что борется с коррупцией и считает, что ее должны расследовать в том числе власти Китая, где, по его данным, Байден-младший также получил финансовую выгоду.

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