Даже на фоне текущего снижения цен на нефть, обсуждение более значительного сокращения объема производства в формате ОПЕК+ является преждевременным. Об этом заявил в интервью ТАСС генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, передает Day.Az.

По его словам, рыночная волатильность является результатам спроса и предложения, а также обусловлена геополитическими факторами. В прошлом месяце после нападения беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии ни одна страна не увеличила добычу. ОПЕК+ ориентирована на полное соблюдение условий соглашения, и к концу года уровень соответствия вполне может составить 136%, подчеркнул Баркиндо.

Генсек прокомментировал решение Эквадора выйти из состава ОПЕК, отметив, что это стало неожиданностью для Картеля.

Также в ОПЕК зреет надежда на то, что Россия сможет улучшить отношения между Саудовской Аравией и Ираном, что позитивно повлияет на стабилизацию мирового рынка нефти.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!