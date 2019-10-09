По последним данным в столице Франции загорелось знаменитое кабаре "Мулен Руж". Благодаря своевременной эвакуации никто из посетителей театра не пострадал. Что стало причиной возгорания пока неизвестно. На данный момент идет тушение огня, поэтому пока трудно сказать о том ущербе, который получило само здание, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

А ведь только вчера один из главных символов Парижа отпраздновал свое 130-летие! Впервые легендарное кабаре открыло двери для своих посетителей в 1889 году во время работы Всемирной выставки. Именно тогда же закончилось строительство и знаменитой Эйфелевой башни. Заведение стало местом сбора для парижской богемы, в его стенах выступали такие звезды того времени, как Иветта Гильбер, Жанна Авриль и Ла Гулю. Юбилей заведение отметило световым шоу и представлением, которое прошло прямо на крыше здания.

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