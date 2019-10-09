https://news.day.az/world/1164076.html Мужчина отсудил $8 млрд за лекарство, увеличившее грудь
Мужчина отсудил $8 млрд за лекарство, увеличившее грудь
Суд присяжных в Филадельфии обязал американскую компанию Johnson&Johnson выплатить $8 млрд в качестве компенсации по иску жителя штата Мэриленд, у которого использование препарата привело к увеличению груди. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Мужчина утверждал, что использование антипсихотического препарата Risperdal увеличило его грудь, а компания не смогла должным образом предупредить об этом риске.
Он употреблял препарат для лечения шизофрении в детстве с 2003 по 2008 годы. Побочный эффект выразился в увеличение ткани молочной железы.
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