Суд присяжных в Филадельфии обязал американскую компанию Johnson&Johnson выплатить $8 млрд в качестве компенсации по иску жителя штата Мэриленд, у которого использование препарата привело к увеличению груди. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина утверждал, что использование антипсихотического препарата Risperdal увеличило его грудь, а компания не смогла должным образом предупредить об этом риске.

Он употреблял препарат для лечения шизофрении в детстве с 2003 по 2008 годы. Побочный эффект выразился в увеличение ткани молочной железы.

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