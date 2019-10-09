В Сети появилось видео с моментом стрельбы в немецком городе Галле. Его опубликовала общественная телерадиокомпания MDR в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На кадрах видно, как один из злоумышленников выходит из автомобиля и сразу же открывает огонь. Причём оружие, которое использовал стрелок, больше похоже на однозарядное ружьё, а не на автомат, как ранее сообщали СМИ.

Тем временем полиция немецкого города сообщила о первом задержании. При этом подробности не приводятся.

- Наши подразделения задержали одного человека. Несмотря на это, сохраняйте бдительность. Полиция увеличила присутстие в округе Галле и работает над стабилизацией ситуации, пока не будут установлены все данные, - говорится в сообщении управления полиции Галле в Twitter.

Кроме того правоохранители призвали граждан сохранять спокойствие и заявили, что в настоящее время изучают дополнительную информацию, поступившую от местного населения.

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