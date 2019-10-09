Уильям Гай, плывший на пароме у побережья Северной Каролины (США), залюбовался красивым закатом, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Однако, вскоре внимание очевидца привлекло нечто другое, а именно целая воздушная флотилия странных огней в небе. Засняв всё на видео, Уильям обратился к пользователям интернета с просьбой помочь определить - что же это такое?

Появившись на YouTube-канале "Disclose Screen", видеоролик, первая часть которого показывает отснятый очевидцем материал, приковал к себе внимание многих зрителей. Несмотря на то, что некоторые утверждают, что перед нами - всего лишь какие-то военные учения, другие люди уверены, что Уильям запечатлел инопланетные корабли, ведь немало пользователей верят в то, что наша планета находится под постоянным и пристальным вниманием внеземных цивилизаций.

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