Президент Дональд Трамп заявил в среду, что США не поддерживают военное нападение Турции на Сирию, назвав операцию "плохой идеей", сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Глава Белого дома подчеркнул, что американских военнослужащих в зоне проведения операции нет. "С первого дня моего появления на политической арене я четко обозначил, что не хочу воевать в этих бесконечных, бессмысленных войнах, особенно в тех, что не приносят пользы США", - пояснил он.

При этом Трамп отметил, что США продолжают пристально следить за развитием событий и рассчитывают, что турецкая сторона будет придерживаться взятых на себя обязательств, в том числе по защите мирного населения.

"Турция обязалась защищать мирное население, религиозные меньшинства, включая христиан, гарантировать, чтобы не разразился гуманитарный кризис, и мы будем требовать от них соблюдения этого обязательства", - добавил Трамп.

По словам президента США, теперь Турция также "несет ответственность за обеспечение того, чтобы все задержанные боевики ИГ оставались в заключении, и чтобы ИГ не возродилась каким-либо образом и в какой-либо форме". "Мы ожидаем, что Турция будет придерживаться своих обязательств и продолжаем внимательно следить за ситуацией", - подытожил Трамп.

Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в преддверии начала новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Отметим, что ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

"Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии", - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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