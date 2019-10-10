Стало известно о том, сколько американских военных власти США вывели из зоны проведения турецкой операции против сирийских курдов. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что из района боевых действий были выведены от 50 до 100 военных США.

Уточняется, что американская армия не оказывает поддержку ни одной из противоборствующих стран. По данным СМИ, военная операция может привести к возникновению опасного фронта в Сирии, а также усилить угрозу "межконфессионального кровопролития".

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