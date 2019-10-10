Террористическая группировка "Исламское государство" не сможет возродиться после турецкой военной операции в Сирии, пленные боевики не будут выпущены из тюрем, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Сейчас нас спрашивают, что мы будем делать с пленными боевиками ИГ. После того, как будет получен контроль над регионом, нужно будет убедиться в том, что ИГ* не сможет там больше действовать. А дальше поступим так, как нужно: кого нужно будет посадить - посадим, а иностранных боевиков, которых примут их собственные страны, отправим туда. ИГ* больше не сможет вести никакую деятельность в регионе, я хочу это гарантировать", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, Турция больше других стран пострадала от ИГ. "У нас задержано 17 тысяч членов ИГ, большинство из которых не являются турками. Из 155 стран запрещен въезд в страну 77 тысячам человек, 7,6 тысячи выдворены из страны", - добавил он.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.



Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии



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